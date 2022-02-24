Дочери Константина Меладзе Лии вырезали опухоль

Дочь Константина Меладзе перенесла операцию на бедре, сообщает «СтарХит».
Перед операцией 17-летняя Лия хромала около четырех лет, на что и обратил внимание отец-продюсер.
«Он не понял, почему я так хожу — опираясь на левую сторону. А меня клонило постоянно. Поэтому сказал: «Иди на МРТ». Я пошла в больницу, после этого врачи общались с родителями», — рассказала Лия.
Операция проходила в Европе, о ее деталях родители девушке не рассказывали, пока хирургическое вмешательство не было проведено.
«Оказалось, что мне вырезали опухоль, но она была доброкачественная. Да, я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком», — говорит девушка.
Сейчас она чувствует себя хорошо и ждет процедуры по извлечению из ноги шурупов. Несколько месяцев ей пришлось ходить на костылях. Восстановившись, девушка прошла слепой отбор на украинское вокальное шоу «Голос».