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58 минут назад

Попавшая на украинский «Голос» дочь Меладзе перенесла серьезную операцию

Газета.Ruиещё 4

Дочь Константина Меладзе перенесла операцию на бедре, сообщает «СтарХит».

Дочери Константина Меладзе Лии вырезали опухоль
Фото: Голос краини/YouTubeГолос краини/YouTube

Перед операцией 17-летняя Лия хромала около четырех лет, на что и обратил внимание отец-продюсер.

«Он не понял, почему я так хожу — опираясь на левую сторону. А меня клонило постоянно. Поэтому сказал: «Иди на МРТ». Я пошла в больницу, после этого врачи общались с родителями», — рассказала Лия.

Операция проходила в Европе, о ее деталях родители девушке не рассказывали, пока хирургическое вмешательство не было проведено.

«Оказалось, что мне вырезали опухоль, но она была доброкачественная. Да, я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком», — говорит девушка.

Сейчас она чувствует себя хорошо и ждет процедуры по извлечению из ноги шурупов. Несколько месяцев ей пришлось ходить на костылях. Восстановившись, девушка прошла слепой отбор на украинское вокальное шоу «Голос».

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