Каменских вызвала гнев украинцев из-за «бегства»

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вместе с супругом Алексеем Потапенко (Потапом) уехала в Испанию, рассказала о своем путешествии, но столкнулась с гневом украинцев, раскритиковавших ее за то, что артистка «сбежала» из страны в кризисный момент.
Каменских заявила в Instagram, что «давно ждала и планировала по минутам эту поездку». Она сообщила, что поездка стала «воплощением в жизнь давно запланированного to-do list». В Испанию артисты уехали со своими матерями, передает «РБК-Украина».
Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Еще до признания Москвой ДНР и ЛНР, когда США принялись убеждать мир, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, на Украине началась паника, а украинские олигархи, бизнесмены и депутаты принялись улетать из страны чартерными рейсами.