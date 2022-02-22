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58 минут назад

Губин рассказал, как задолжал Фадееву €15 тыс.

Газета.Ru

Певец Андрей Губин в беседе с «АиФ» признался, что до сих пор не отдал долг продюсеру Максиму Фадееву в €15 тыс. Он уточнил, что не выполнил заказ по написанию песен для участников «Фабрики звезд».

Губин рассказал о долге Фадееву €15 тысяч
Фото: andrey_gubin_fangruppa/vk.comandrey_gubin_fangruppa/vk.com

«Когда он занимался «Фабрикой звезд», мне заказали 4 песни для участников. Должны были заплатить за работу €45 тыс. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца. Но в тот момент группа «Серебро» стоила €15 тыс. за час работы», — вспомнил Губин.

Он отметил, что в 2003 году такая сумма для Фадеева была совсем несущественной. Губин предположил, что если бы продюсеру нужны были деньги, он бы попросил вернуть долг. По его мнению, в шоу бизнесе »€15 тыс. — это не долг».

Ранее продюсер Олеся Сазыкина объяснила, почему карьера Губина пошла на спад.

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