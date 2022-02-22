Боярский: поддерживаю решение Путина по Донбассу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поддержал решение российского президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил РИА ФАН.

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«Я убежден, то, что делает Владимир Владимирович, продуманно и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение», - сказал Боярский.

Он выразил надежду, что признание ДНР и ЛНР будет способствовать стабилизации обстановки на Донбассе и принесет мир жителям региона.

Артист также отметил, что негативной реакции западных стран на решение Владимира Путина по донбасским республикам стоило ожидать, потому что «Запад всегда был настроен против России».