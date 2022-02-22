Боярский: поддерживаю решение Путина по Донбассу

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поддержал решение российского президента Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил РИА ФАН.
«Я убежден, то, что делает Владимир Владимирович, продуманно и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение», - сказал Боярский.
Он выразил надежду, что признание ДНР и ЛНР будет способствовать стабилизации обстановки на Донбассе и принесет мир жителям региона.
Артист также отметил, что негативной реакции западных стран на решение Владимира Путина по донбасским республикам стоило ожидать, потому что «Запад всегда был настроен против России».
21 февраля президент России Владимир Путин после обсуждения с Советом безопасности РФ подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве. 22 февраля документы ратифицировали в Государственной думе и в Совете Федерации. Члены обеих палат парламента поддержали решение президента единогласно.