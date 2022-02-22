Пасынок Градского раскрыл причины ненависти к отчиму

Пасынок певца и композитора Александра Градского Степан Михалков признался, что в детские годы ненавидел отчима, и раскрыл причины своего негативного к нему отношения. О том, как начался контакт с мужем матери, он рассказал в интервью изданию «7Дней.ру».

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Родители Михалкова, актриса Анастасия Вертинская и режиссер Никита Михалков, развелись через три года после рождения Степана. С 1976 по 1978 год Вертинская жила вместе с Градским.

По словам сына актрисы, поначалу он невзлюбил Градского и ревновал к нему мать.

«Они влюбились друг в друга, когда мы с мамой отдыхали в Крыму. Рядом на горе был разбит палаточный лагерь МАИ, Градский давал там концерты», — вспомнил Михалков.

Михалков добавил, что не разделял восторга, с которым Вертинская относилась к творчеству своего нового мужа.

«Как-то мы отправились к нему в гости. Мы остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», — отметил он.

Градский скончался в ноябре прошлого года от инфаркта головного мозга. Народному артисту и певцу было 72 года. После смерти артиста появились данные об ограблении его вдовы Марины Коташенко на 100 миллионов рублей. По одной из версий она инсценировала нападение.