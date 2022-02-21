Рэпер Слава КПСС устроил свои похороны в прямом эфире

Российский хип-хоп исполнитель Слава КПСС ( Вячеслав Машнов ) устроил в прямом эфире в Instagram свои похороны. За все их время единственным донатом отметился его коллега Андрей Замай , скинувший 100 рублей.

Слава КПСС, не двигаясь, пролежал в гробу чуть более трех минут. Все это время на фоне звучала песня Новочеркасских бомжей — «Старое тело». При этом в левой части угла во время эфира можно было увидеть две иконки с обозначением «на похороны» и «на памятник». Лимит в обеих составлял 100 тысяч рублей.