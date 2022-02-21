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25 минут назад

Рэпер Слава КПСС устроил свои похороны в прямом эфире

Елена Прошина

Российский хип-хоп исполнитель Слава КПСС (Вячеслав Машнов) устроил в прямом эфире в Instagram свои похороны. За все их время единственным донатом отметился его коллега Андрей Замай, скинувший 100 рублей.

Рэпер Слава КПСС устроил свои похороны в прямом эфире
Фото: YoutubeYoutube

Слава КПСС, не двигаясь, пролежал в гробу чуть более трех минут. Все это время на фоне звучала песня Новочеркасских бомжей — «Старое тело». При этом в левой части угла во время эфира можно было увидеть две иконки с обозначением «на похороны» и «на памятник». Лимит в обеих составлял 100 тысяч рублей.

Единственным, кто все же решил скинуть Славе КПСС «на похороны», оказался хип-хоп исполнитель Андрей Замай. Его вклад составил 100 рублей.

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