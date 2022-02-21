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55 минут назад

Пасынок Градского признался в неприязни к музыканту

Елена Прошина

Актер и ресторатор Степан Михалков рассказал о браке своей матери, актрисы Анастасии Вертинской и музыканта Александра Градского, а также об отношении к отчиму в интервью «Каравану историй».

Пасынок Градского признался в неприязни к музыканту
Фото: ТАССТАСС

Степан рассказал, что после его отца, режиссера Никиты Михалкова, у Вертинской был всего один официальный брак — с Александром Градским. Когда актриса встретилась с музыкантом, ее сыну было всего 10 лет. Это было в Крыму, где Градский давал концерты. Тогда у музыканта была сломана нога и ему пришлось петь, держа одну ногу в гипсе на стуле. На полуострове был развернут палаточный лагерь МАИ, где оставался и сам Градский.

«Мама не отрывала от него восторженных глаз, а я, сидя рядом, недоумевал: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который еще и поет так громко? Как-то мы отправились к нему в гости. Мы остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел», — вспомнил Михалков.

Градский и Вертинская жили вместе с 1976 по 1978 год. Музыкант был настолько вдохновлен союзом с Вертинской, что похудел на 12 килограммов, однако их отношения все же не сложились. Правда, Вертинская всегда высказывалась неоднозначно об этих отношениях. В одном из интервью она рассказала, что не была расписана с Градским и жила с ним «по дурости», а из этого не могло получиться ничего хорошего или плохого.

Российского певца и композитора Александра Градского не стало в конце ноября 2021 года. За месяц до смерти он женился на своей четвертой супруге Марине Коташенко после 18 лет отношений.

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