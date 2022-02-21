«Хам и подонок»: Семина раскритиковала Нагиева

«Всегда интересуюсь - с кем буду играть, и когда слышу один и тот же до боли известный актерский состав, отказываюсь. Не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует. При этом сегодня он - актер номер один. Никому в голову не приходит сказать: «Уважаемый Дмитрий, в студии нет солнца, снимите темные очки!» А я сказала: «Не вижу ваших глаз и разговаривать не могу».