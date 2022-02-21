«Хам и подонок»: Семина раскритиковала Нагиева

83-летняя Тамара Семина, народная артистка РСФСР и звезда фильмов «Вечный зов», «Воскресение», «День счастья», рассказала в интервью Экспресс-газете о том, почему почти не снимается в кино в последние годы.
Оказалось, актрисе не нравятся предложения, которые ей поступают:
«Звонят, приглашают, присылают сценарии, но все это так плохо, так плохо, что нет слов», — объясняет Семина.
При этом Семина очень внимательно проверяет, какой актерский состав будет у картины. Оказалось, что 83-летняя звезда отказывается от съемок с Нагиевым:
«Всегда интересуюсь - с кем буду играть, и когда слышу один и тот же до боли известный актерский состав, отказываюсь. Не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует. При этом сегодня он - актер номер один. Никому в голову не приходит сказать: «Уважаемый Дмитрий, в студии нет солнца, снимите темные очки!» А я сказала: «Не вижу ваших глаз и разговаривать не могу».
Кроме того, женщину раздражает актриса Мария Миронова, которая «средь бела дня дает интервью в темных очках». Семина считает это неуважением к зрителю и профессии. По ее словам, то, что «бездари ведут себя как боги», ужасно.
«Разве ее отец стал бы давать интервью в очках, как кот Базилио?» — удивляется Семина.