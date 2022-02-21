Волочкова приехала в мужской монастырь с новым спутником

Балерина Анастасия Волочкова с новым предполагаемым избранником по имени Дмитрий отправилась в мужской монастырь в Калужской области . Снимки из поездки она опубликовала Instagram.

Пара посетила Оптину Пустынь в Козельске. На снимках танцовщица предстала в скромном образе, однако все же решила накраситься.

«Дорогие друзья, я очень благодарна моему замечательному другу Диме за нашу очень красивую поездку в его родной город Калуга. Мы посетили святое место. Оптину Пустынь. Идея принадлежала Диме. Как же красиво тут», — написала Волочкова, добавив, что ранее это место посещали знаменитые люди, вроде Льва Толстого и Федора Достоевского .

Подписчики же разразились язвительными комментариями, которые касаются и репутации балерины, и религиозных особенностей. Часть пользователей осудили Волочкову за то, что она приехала «пиариться» в храм с мужчиной, который еще «не супруг». Другие же предложили пойти «грешить дальше».