Раскрыты пугающие детали смерти Евгении Брик

Брик характеризовали как красивую и успешную женщину. Такой она и осталась для поклонников. После ее смерти не было культа личности актрисы. Ее именем не хотели называть улицы или присуждать ей звание народной артистки, как это было с Юлией Началовой. Миронова утверждает, что после того как актрисы не стало, муж Брик Валерий Тодоровский лично взялся за воспитание их общей дочери. В ближайшее время родственникам предстоит разделить наследство Брик. С этим не должно быть сложностей. Близкие актрисы - порядочные люди.