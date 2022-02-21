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22 минуты назад

Раскрыты пугающие детали смерти Евгении Брик

Вести Подмосковья

Коллега Евгении Брик Мария Миронова раскрыла пугающие детали последних дней жизни актрисы. В эфире программы «Ты не поверишь!» актриса рассказала, что Брик до последнего скрывала болезнь. Она якобы хотела запомниться людям здоровой, не пугать их своими проблемами. Брик не хотелось стать предметом пристального внимания СМИ.

Раскрыты пугающие детали смерти Евгении Брик
Фото: InstagramInstagram

Брик характеризовали как красивую и успешную женщину. Такой она и осталась для поклонников. После ее смерти не было культа личности актрисы. Ее именем не хотели называть улицы или присуждать ей звание народной артистки, как это было с Юлией Началовой. Миронова утверждает, что после того как актрисы не стало, муж Брик Валерий Тодоровский лично взялся за воспитание их общей дочери. В ближайшее время родственникам предстоит разделить наследство Брик. С этим не должно быть сложностей. Близкие актрисы - порядочные люди.

У Брик остались мать, дочь и муж. Все в равной степени могут рассчитывать на доли от имущества, которое осталось после смерти звезды. Скандалов не ожидается, хотя муж Брик все же появился в нескольких телешоу.

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