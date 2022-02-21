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25 минут назад

Актриса фильма «Стиляги» рассказала об избиении пьяным возлюбленным

Lenta.ru

Белорусская актриса Инна Коляда в ходе программе «Звезды сошлись» рассказала о том, как попала в больницу после избиения бывшим возлюбленным. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ.

Актриса фильма «Стиляги» рассказала об избиении пьяным возлюбленным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда фильма «Стиляги» подверглась домашнему насилию со стороны 32-летнего Александра Рябышева несколько месяцев назад. Она сказала ему, что, возможно, беременна, и находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина неадекватно отреагировал на эти слова и дал артистке пощечину.

«У человека изменились глаза, он бил меня руками, ногами. Он брал меня за волосы и бил головой об стену, он бил меня ногами по животу. Я убегала по квартире, он меня догонял и продолжал бить. В какой-то момент я выбежала в подъезд, и он продолжил меня бить там», — вспомнила Коляда.

Позднее она позвонила матери Рябышева. Та приехала и помогла артистке замазать синяки, но попросила ее не обращаться за помощью медиков и предложила выспаться. В итоге актриса все же поехала в больницу и обратилась в полицию. Рябышев также подал на нее заявление, утверждая, что актриса избила его, пока он спал.

В декабре 2021 года сообщалось, что Коляда стала жертвой избиения. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, подкожные гематомы головы, лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

Инна Коляда известна по кинолентам «Стиляги», «Поверь, все будет хорошо», «Красавец и чудовище». Она также снималась в телесериалах: «Оттепель», «Городские шпионы», «Вангелия» и других.

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