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30 минут назад

МакSим пожаловалась на серьезные последствия COVID

Елена Прошина

Певица МакSим пожаловалась на проблемы с голосом и легкими после перенесенного летом 2021 года коронавируса. Об этом звезда рассказала в беседе с «Пятым каналом».

МакSим пожаловалась на серьезные последствия COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — отметила МакSим.

38-летняя Марина Максимова, призналась, наиболее проблематичны для нее именно изменения в голосе. Девушка заявила, что мечтает вернуться к любимому делу и снова выступать на сцене, поэтому готова пойти на любые необходимые ограничения.

Проблемы с голосом артистку очень расстраивают, но в ожидании улучшений все свое время она старается посвящать дочерям и школе искусств. Максимова не преподает, но курирует образовательное учреждение.

Летом 2021 года певица перенесла тяжелую пневмонию и искусственную кому. Медикам удалось заставить ее легкие снова заработать. Позже, на премии «Золотой граммофон, Максимова заявила, что именно врачи «вытащили ее с того света».

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