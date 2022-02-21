Алеся Кафельникова вернулась на подиум после родов

Российская модель Алеся Кафельникова впервые приняла участие в модном показе после рождения дочери Киары. Фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram Instagram

23-летняя манекенщица вернулась на подиум на шоу бренда David Koma, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне. Папарацци засняли знаменитость в платье-футболке со словом London на груди, перчатках и высоких чулках черного цвета. На другом кадре она запечатлена в мини-платье с асимметричным разрезом на бедре.

«Спасибо большое, Давид Кома, за приглашение стать частью вашего шоу», — подписала Кафельникова пост, который набрал 21 тысячу лайков. Известно, что упомянутое дефиле стало первым, в котором она работала в качестве модели после родов.

Поклонники восхитились внешним видом звезды в комментариях под снимками. «Лучшая», «Звезда», «Каждая уважающая себя девушка после рождения ребенка», «Горжусь тобой», «С возвращением на подиум!» — высказывались они.