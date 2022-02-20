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1 час назад

«Легкие восстанавливаются пока с трудом»: МакSим не может выступать

Ирина Лебедева

Певица МакSим в программе Пятого канала «Светская хроника» рассказала, что восстановление здоровья идет не так быстро, как ей того хотелось бы. Больше всего ее огорчают проблемы с голосом.

«Легкие восстанавливаются пока с трудом»: МакSим не может выступать
Фото: InstagramInstagram

«Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя», - грустит звезда.

Как осложнение после тяжелой формы коронавируса у певицы начались неблагоприятные для пения изменения в легких.

«В легких формируется фиброзная ткань, в результате чего эластичность легких нарушается. Они не могут растягиваться так же, как раньше. Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни», — объяснила врач-отоларинголог Элеонора Терехова.

Пока МакSим занимается домом, дочерьми и работой в школе искусств. Звезда выполняет все предписания врачей, чтобы как можно скорее вернуться к концертной деятельности.

PR-директор МакSим Маргарита Соколова заявила, что та не скоро вернется на сцену — у артистки по-прежнему остаются серьезные проблемы со здоровьем.

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