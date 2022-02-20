В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
20 минут назад

«Была б ваша воля, вы бы меня изничтожили!»: экс-директор Ротару

Ирина Лебедева

Ольга Коняхина, бывший концертный директор певицы Софии Ротару, вышла на свободу. Женщина отбывала солидный срок за мошенничество. В свое время вскрылось, что Коняхина погрела руки, устраивая незаконные махинации с гонорарами за выступления певицы.

«Была б ваша воля, вы бы меня изничтожили!»: экс-директор Ротару
Фото: InstagramInstagram

Ротару тогда не стала заступаться за свою помощницу, даже наоборот. Отправленная в тюрьму женщина сочла такое поведение звезды предательством, -

«Радио КП».

Ольгу пригласили в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Она в эфире обратилась к певице:

«Тебе легче стало от того, что ты сделала со мной?»

Коняхина рассказала, что у нее нет ни семьи, ни детей, ни жилья. И сейчас ей приходится начинать жить заново.

«Да, я перекидывала деньги, вкладывала в собственный проект, играла в казино. Много что делала неправильно, но я не была предателем! Как из преданного человека, который служил вам верой и правдой, я стала врагом, которого надо было топить, уничтожать, посадить? Мне кажется, была б ваша воля, вы бы меня вообще изничтожили!»

Певица заявляла, что ее директор, договариваясь о выступлениях, забирала себе предоплату за них. В итоге, по словам Ротару, она не досчиталась около семи миллионов рублей.

В настоящее время Коняхина, отсидев в колонии половину от назначенного судом срока, вышла на свободу за примерное поведение. И решила заставить Ротару заплатить по старым счетам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители