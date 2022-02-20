«Была б ваша воля, вы бы меня изничтожили!»: экс-директор Ротару

Ольга Коняхина, бывший концертный директор певицы Софии Ротару, вышла на свободу. Женщина отбывала солидный срок за мошенничество. В свое время вскрылось, что Коняхина погрела руки, устраивая незаконные махинации с гонорарами за выступления певицы.

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Ротару тогда не стала заступаться за свою помощницу, даже наоборот. Отправленная в тюрьму женщина сочла такое поведение звезды предательством, -

«Радио КП».

Ольгу пригласили в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Она в эфире обратилась к певице:

«Тебе легче стало от того, что ты сделала со мной?»

Коняхина рассказала, что у нее нет ни семьи, ни детей, ни жилья. И сейчас ей приходится начинать жить заново.

«Да, я перекидывала деньги, вкладывала в собственный проект, играла в казино. Много что делала неправильно, но я не была предателем! Как из преданного человека, который служил вам верой и правдой, я стала врагом, которого надо было топить, уничтожать, посадить? Мне кажется, была б ваша воля, вы бы меня вообще изничтожили!»

Певица заявляла, что ее директор, договариваясь о выступлениях, забирала себе предоплату за них. В итоге, по словам Ротару, она не досчиталась около семи миллионов рублей.