Отец Щербаковой объяснил, почему устроил дома погром

«Сердце билось больше, чем обычно. Я поломал половину мебели, сорвал голос… А мы ведь хотели забрать дочь из фигурного катания, но Анюта сказала: "Даже не думайте", — и мы больше об этом не заикались об этом», — признался отец Анны.