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49 минут назад

Отец Щербаковой объяснил, почему устроил дома погром

Ирина Лебедева

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль по результатам произвольной программы на зимней Олимпиаде в Пекине. Безусловно, юная победительница очень волновалась. Но, как оказалось, родители чемпионки переживали ничуть не меньше дочери, - рассказывают popcornnews.

Отец Щербаковой объяснил, почему устроил дома погром
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мама Щербаковой выступление дочери вообще не смогла смотреть.

«Да, я пока ничего не видела, только принимаю поздравления. Я никогда не смотрю выступления, потому что переживаю. Смотреть вчерашний прокат Ани начну не сразу — надо в себя прийти», — объяснила Юлия Щербакова на шоу «Прямой эфир».

Станислав Щербаков, папа Анны, не смог сдержать эмоций и устроил дома настоящий погром, сорвав, к тому же, голос.

«Сердце билось больше, чем обычно. Я поломал половину мебели, сорвал голос… А мы ведь хотели забрать дочь из фигурного катания, но Анюта сказала: "Даже не думайте", — и мы больше об этом не заикались об этом», — признался отец Анны.

Анна Щербакова учится в 11 «А»109-й столичной школы и тренируется в отделении «Хрустальный» ЦСиО «Самбо-70» у Этери Тутберидзе. Ее первыми наставниками в фигурном катании были Оксана Булычева и Юлия Красинская.

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