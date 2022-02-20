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24 минуты назад

«Умереть хочу на ходу, на лету»: Сухоруков заговорил о грядущей смерти

Ирина Лебедева

Народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков никогда не был женат и собственных детей у него тоже нет. Сейчас Виктору Ивановичу 70 лет, и на фоне множества потерь от коронавируса, том числе и среди коллег по цеху, он стал задумываться о вечном.

«Умереть хочу на ходу, на лету»: Сухоруков заговорил о грядущей смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, для Сухорукова главное, чтобы не началась склока из-за наследства. А обо всех организационных вопросах позаботятся друзья и родственники.

«Меня понесут к моим родителям. Помирать буду в Орехово. У меня много родных людей, которые украдут меня и вывезут из Москвы, как Пушкина, туда, за пределы…» – сообщил актер.

Виктор Иванович переживает, что на старости лет может стать беспомощным и обременить собой близких людей.

«Умереть хочу без боли… на ходу, на лету. Я так боюсь мокрых простыней, пролежней и неудовольствия близких людей, которые бы втихаря, где-то там, стуча чайной ложкой с лекарством в стакане, говорили: «Когда он подохнет?» Не хочу до этого дожить! Поэтому на ходу, на лету. А уж если с песней, да с моста…» – произнес 70-летний актер.

Любимая поговорка Виктора Ивановича — «из грязи в князи». Он не скрывал, что был запойным пьяницей, но смог взять себя в руки. В конце 1990-х на экраны вышел фильм Алексея Балабанова «Брат». Сухорукову было уже 45 лет, но именно тогда к нему пришла всероссийская слава, которая подкрепилась «Братом-2». Об этом он сам рассказал в эфире передачи «Антонимы» с Антоном Красовским.

Актер Виктор Сухоруков раскритиковал жалующихся на бедность артистов, заявив, что они испытывают денежные трудности, потому что не экономят. В интервью «Абзацу», он рассказал, что покупает только самые необходимые продукты.

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