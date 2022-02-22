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53 минуты назад

Мила Йовович в четвертый раз станет мамой

Вечерняя Москваиещё 3

На недавних снимках в СМИ 46-летняя актриса Мила Йовович придерживает руками округлившийся животик. Артистка станет матерью в четвертый раз.

Мила Йовович в четвертый раз станет мамой
Фото: InstagramInstagram

Звезда появилась вместе с мужем на мероприятии модного дома Prada и церемонии вручения премии Гильдии визажистов. Судя по фото, в семье знаменитости снова ожидается пополнение, сообщает Woman.ru.

Йовович для выхода в свет выбрал наряд свободного кроя, чтобы не стеснять заметно округлившийся живот. Она блистала в бледно-розовом платье-мини с серебристым декором на груди и легком бежевом укороченном пальто. На снимках актриса нежно улыбается, а супруг заботливо поддерживает ее под руку.

Несмотря на то, что официального подтверждения от артистки пока нет, пользователи в Сети уже поздравляют ее с беременностью.

Младшая дочь Йовович родилась 2 февраля 2020 года в браке с британским режиссером Полом Андерсоном. Супруги женаты около 12 лет. Онии воспитывают троих дочерей: Эвер, Дэшиель и Оушен.

Актриса Волкова стала бабушкой в 47 лет. Она помогала дочери рожать, а затем уточнила, что «наревелась» от переполняющей нежности. На фото в Instagram Волкова позирует без макияжа в белой футболке и халате.

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