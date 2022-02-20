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57 минут назад

Казьмина опасается, что родственники отправят ее в психбольницу

Ирина Лебедева

Алиса Казьмина сбежала с дочками от матери и собственного 17-летнего сына. По мнению экс-супруги Андрея Аршавина, родственники хотят отправить ее в психбольницу или вовсе в хоспис.

Казьмина опасается, что родственники отправят ее в психбольницу
Фото: InstagramInstagram

По ее словам, мать даже изучала специальную литературу, чтобы узнать, как довести человека до психоза, и только и мечтает от нее избавиться. А старший сын заявляет, что не может видеть ее лицо, изуродованное болезнью, и взломал электронную почту Алисы, - информирует СтарХит

«Он здорово перелопатил все мои телефоны, подключился к моим карточкам. За это время читал мои сообщения», — жалуется Казьмина.

Мать Алисы говорит, что ситуация совершенно иная. Она подтвердила, что проблемы есть, но не в таких масштабах, о которых говорит ее дочь. Якобы Алиса все переиначивает и вообще является инициатором всех ссор.

«Да, конфликт. Но он односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына», — сказала женщина.

Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление. На сегодняшний день Алиса продолжает бороться со своей болезнью — аутоиммунным некрозом, который и изуродовал ее лицо. Казьмина надеется исправить все с помощью пластической операции.

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