Елена Воробей рассталась с женихом накануне свадьбы

Юмористка Елена Воробей рассказала о несостоявшемся бракосочетании. История эта произошла еще в прошлом году, но обнародовала ее юмористка совсем недавно в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

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Избранником Елены Воробей был госслужащий, родом из того же города, что и актриса – из Бреста. Они встретили друг друга в Минске, где выступала Елена, завязался роман. Однако, свадьба так и не состоялась, - пишет teleprogramma.pro.

Артистка намекнула на причину расставания. По ее словам, теперь она понимает, что затея была обречена с самого начала.

«Нужно стараться смотреть, чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно. Я послушала несколько лекций психолога, чтобы понять, в чем главная ошибка. Когда вдруг что-то дает сбой — не нужно искусственно сдерживать эти отношения», - объяснила Елена.

Елена Воробей рассказала о дорогостоящей операции своей дочери Софии Лебенбаум. В эфире программы «Звезды сошлись» Воробей сообщил, что ее дочь страдала сколиозом и могла стать инвалидом, поскольку искривленный позвоночник давил на внутренние органы.

Артистка приняла решение прооперировать Софию в Германии. Помощь хирургов обошлась семье в кругленькую сумму, и одна только депозитная сумма составила 70 тысяч евро.