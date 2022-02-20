Волочкова требует от Большого театра 95 миллионов рублей

Продолжаются судебные войны Анастасии Волочковой и администрации Большого театра. Экс-балерина требует 95 миллионов рублей.
Волочкова обвиняет администрацию театра в многократных нарушениях закона. По словам бывшей примы, она не получила зарплату за несколько лет работы, а также у нее нет пенсионных начислений от Большого театра, - пишет СтарХит.
Адвокат экс-балерины Анастасии Волочковой Евгений Корчаго заявил, что документы Большого театра, которые тот использует для своей защиты в суде, недостоверны.
«Большой театр припер две коробки напечатанных документов. Одна коробка — это якобы реестры, по которым они перечисляли деньги Анастасии. Не банковские документы, а напечатанные Большим театром документы. Вторая папка — это штатные ведомости. Они несколько месяцев ничего не предоставляли, а сегодня предоставили целую пачку документов. Складывается впечатление, что они, возможно, просто печатали их сидели», - рассказал адвокат.
Анастасия и ее юристы намерены обратиться в Следственный комитет.
«Большой театр повторно попросил, чтобы из банка истребовали информацию о зачислениях Анастасии. Оттуда пришел ответ, что никаких зачислений нет. Театр сообщил суду, что они договорились с банком, что банк даст другую специальную для них информацию. Для нас это нонсенс, как можно с банком было о чем-то договариваться, учитывая, что банк отвечал по запросу суда. Мы отдельно этот вопрос рассмотрим и обратимся в Следственный комитет», - заявил Корчаго.
Мальдивский отдых с экс-кавалером Анастасии Волочковой Сергеем обошелся ей весьма дорого. Об этом балерина рассказала в интервью с Teleprogramma.pro. По словам Волочковой, она оплатила Сергею билеты на Мальдивы стоимостью 250 тыс. рублей. Кроме того, сам отдых в райском уголке обошелся ей еще в 2 млн рублей.