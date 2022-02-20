Казаченко разыскивают судебные приставы

«В ходе реализации проекта на покупательскую активность сыграли два негативных фактора: участие Казаченко в грязных ток-шоу и ковид. Продажи встали, чего мы, конечно, не ожидали. Руководствуясь деловой этикой, предупредили артиста об этом и попросили в законном порядке пересмотреть условия сделки в связи с новыми обстоятельствами. Сначала предложили пойти на снижение гонорара, потом оптимизировать технический райдер. Причем, на тот момент сами понимали, что понесем убытки — не менее 100 тысяч рублей. Сторона артиста нас долго и цинично игнорировала. В итоге мы приняли решение отменить концерт, не найдя другого выхода», — объясняют «СтарХиту» организаторы гастролей.