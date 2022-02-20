Казаченко разыскивают судебные приставы

Вадим Казаченко должен был отыграть концерт в Кирове и даже успел получить аванс за выступление - 600 тысяч рублей. Но концерт был отменен. Договор между сторонами заключался еще тогда, когда о коронавирусе речи не было. А сам концерт должен был состояться в марте 2020 — когда все уже боялись массовых мероприятий.
Аванс певец возвращать отказался, организаторы концерта подали судебный иск и выиграли дело. Об этой ситуации рассказывает СтарХит.
«В ходе реализации проекта на покупательскую активность сыграли два негативных фактора: участие Казаченко в грязных ток-шоу и ковид. Продажи встали, чего мы, конечно, не ожидали. Руководствуясь деловой этикой, предупредили артиста об этом и попросили в законном порядке пересмотреть условия сделки в связи с новыми обстоятельствами. Сначала предложили пойти на снижение гонорара, потом оптимизировать технический райдер. Причем, на тот момент сами понимали, что понесем убытки — не менее 100 тысяч рублей. Сторона артиста нас долго и цинично игнорировала. В итоге мы приняли решение отменить концерт, не найдя другого выхода», — объясняют «СтарХиту» организаторы гастролей.
Подобные ситуации не раз происходили и с другими артистами во время пандемии. И исполнители всегда шли навстречу, искали компромисс, понимая, что сейчас сложно приходится всем — и музыкантам, и устроителям мероприятий.
Но Казаченко заявил, что ничего не должен, да и вообще денег у него нет.
«Только недавно после угрозы официально сделать его банкротом Вадим Геннадьевич и его супруга, Ирина Аманти, которая представляется его директором, перечислили нам 150 тысяч рублей. Как кость собаке кинули. Потом еще 50». — рассказывает «промоутер Руслан Мамедов.
На сегодняшний момент певец остается должен компании «Гуманитарные технологии» 400 тысяч рублей, плюс еще 137 — издержки.
«Кстати, Казаченко, несмотря на полученные уведомления об отмене концерта, приехал к нам в Киров — без музыкантов, без технической группы — с маленьким чемоданчиком и одним сопровождающим. Мол, я готов выступать, а вы мне не даете. Потоптался у закрытых дверей площадки, да и убыл обратно. Нам, честно говоря, сейчас его даже жалко. Но дело мы намерены довести до конца», — говорит представитель «Кировконцерта».
Ранее советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист Российской Федерации Вадим Казаченко предрек собственную голодную смерть из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Его слова процитировал «Собеседнику» концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров.
Казаченко в беседе с менеджером артистки пояснил, что долгое время сидит без работы.