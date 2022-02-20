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35 минут назад

Вдова Грачевского не откажется от доли в «Ералаше»

Ирина Лебедева

Екатерина Белоцерковская рассказала в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» о сомнительном предложении сына покойного режиссера. Максим Грачевский считает, что Екатерине следует отказаться от свой доли в «Ералаше» в пользу его родной сестры Ксении. Об этом сообщает «Радио КП».

Вдова Грачевского не откажется от доли в «Ералаше»
Фото: ТАССТАСС

К разделу между наследниками предлагается квартира в Москве и дом в Подмосковье, они стоят 67 миллионов рублей. «Ералаш» же оценили в 250 миллионов. Белоцерковская не намерена уступать

«Он мне сказал, чтобы мы делили с Аней имущество, а "Ералаш" отдали Ксении. Я не могу этого сделать, как я детскую долю в "Ералаше" отдам Ксении? И органы опеки не подпишут это», - сказала Екатерина.

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» не оставил завещания. Таким образом, его наследство будет разделено по закону на несколько частей. Свою долю от имущества Грачевского получат: сын-младенец сценариста от брака с Екатериной Белоцерковской, сама вдова, а также еще трое детей от предыдущих браков «папы «Ералаша».

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