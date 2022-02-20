Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса. Беда пришла неожиданно, в то время, как актер наконец обрел личное счастье, жил на даче с молодой гражданской супругой и воспитывал маленькую дочь. Дочку счастливый отец назвал Настенькой, в честь погибшей в 1993 году жены.

Знаменитый актер был трижды официально женат. Первый раз он расписался с будущим кинокритиком Мариной, когда ему было всего 19. В течение 11 лет в браке кипели страсти, но даже рождение сына не сохранило союз.

Третьей супругой Невзорова стала институтская любовь из Щепкинского училища Алла Панова. Когда-то они нравились друг другу, потом их пути разошлись, но спустя более чем два десятка лет решили создать семью. Борис и Алла прожили вместе 14 лет.

На момент встречи с Пановой Невзоров был вдовцом. Его вторая супруга – актриса Анастасия Иванова трагически погибла. Их любовь вспыхнула на съемках фильма «Не могу сказать «прощай»». Они стали мужем и женой в 1982 году, родилась дочь Полина… Актер рассказывал, что это было счастливое время.

А потом случилось страшное. Анастасия Иванова была убита 3 июня 1993 года. Уже через годы, рассказывая журналистам «Комсомольской Правды» об этой трагедии, Борис Георгиевич даже не пытался скрыть волнения.

«Я вернулся домой и обнаружил, что она уже неживая. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу. Я не помню, что происходило, что-то кричал, сосед мне помог вызвать милицию. Было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел».

Но в итоге правоохранительные органы установили убийцу. Что самое страшное – им оказался знакомый человек. Молодую женщину убили из-за видеомагнитофона и скромных золотых украшений.

«Настя знала убийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Не дай Бог кому-то подобное пережить. Убийца оказался братом жены нашего знакомого актера», - сообщил Невзоров.

Невзоров также признался, что убийца и вся его семья давно мертвы. Душегуба прикончил 14-летний сын сожительницы. «Господь всех наказал!» - констатировал актер.