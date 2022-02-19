Жених-чиновник Елены Воробей оказался альфонсом

Артистка эстрады вывела Сергея Евтуховича на чистую воду. Оказалось, что государственный служащий хотел шиковать за ее счет.

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54-летняя российская юмористка Елена Воробей (настоящая фамилия — Лебенбаум) встретила День всех влюбленных в полном одиночестве. Совсем недавно звезда «Аншлага» рассталась со своим возлюбленным-чиновником Сергеем Евтуховичем, с которым еще совсем недавно планировала пышную свадьбу.