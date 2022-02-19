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1 час назад

Жених-чиновник Елены Воробей оказался альфонсом

Экспресс газета

Артистка эстрады вывела Сергея Евтуховича на чистую воду. Оказалось, что государственный служащий хотел шиковать за ее счет.

Жених-чиновник Елены Воробей оказался альфонсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

54-летняя российская юмористка Елена Воробей (настоящая фамилия — Лебенбаум) встретила День всех влюбленных в полном одиночестве. Совсем недавно звезда «Аншлага» рассталась со своим возлюбленным-чиновником Сергеем Евтуховичем, с которым еще совсем недавно планировала пышную свадьбу.

Выяснилось, что государственный служащий оказался настоящим альфонсом, который решил шикануть за счет своей спутницы. Вот только Воробей быстро вывела Евтуховича на чистую воду, оставив функционера у разбитого корыта.

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