Костюшкин: «Мы торгуем рожей»

Станислав Костюшкин, бывший участник дуэта «Чай Вдвоем», ответил на вопрос подписчика, который поинтересовался, отчего в 50 лет певец так молодо выглядит.
Костюшкин записал короткий видеоролик, где высказался прямо и откровенно.
«Мы торгуем рожей. Мы торгуем лицом, поэтому оно, конечно, должно быть в предпродажном состоянии всегда. Вы не доставайте других мужиков, которые пашут круглосуточно в поте лица, им совершенно некогда заниматься вот этим вот всем».
Следует отметить, что торгуют артисты не только лицом, но и фигурой. Костюшкин много времени посвящает поддержанию хорошей физической формы, и результат очевиден.