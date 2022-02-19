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1 час назад

Костюшкин: «Мы торгуем рожей»

Ирина Лебедева

Станислав Костюшкин, бывший участник дуэта «Чай Вдвоем», ответил на вопрос подписчика, который поинтересовался, отчего в 50 лет певец так молодо выглядит.

Костюшкин: «Мы торгуем рожей»
Фото: InstagramInstagram

Костюшкин записал короткий видеоролик, где высказался прямо и откровенно.

«Мы торгуем рожей. Мы торгуем лицом, поэтому оно, конечно, должно быть в предпродажном состоянии всегда. Вы не доставайте других мужиков, которые пашут круглосуточно в поте лица, им совершенно некогда заниматься вот этим вот всем».

Следует отметить, что торгуют артисты не только лицом, но и фигурой. Костюшкин много времени посвящает поддержанию хорошей физической формы, и результат очевиден.

Стас Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку (настоящее имя — Лиза Гырдымова) за плагиат мотива песни «Женщина, я не танцую» для композиции «Мамочка, я не зигую». Как сообщает Telegram-канал Mash, экспертиза подтвердила «воровство» мелодии.
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