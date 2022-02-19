Костюшкин: «Мы торгуем рожей»

«Мы торгуем рожей. Мы торгуем лицом, поэтому оно, конечно, должно быть в предпродажном состоянии всегда. Вы не доставайте других мужиков, которые пашут круглосуточно в поте лица, им совершенно некогда заниматься вот этим вот всем».