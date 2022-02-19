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1 час назад

Жена Джигана с декабря получила 184 штрафа за нарушения ПДД

Ирина Лебедева

Оксана Самойлова – злостный нарушитель правил дорожного движения. Как выяснили журналисты портала super.ru, с декабря супруге рэпера Джигана выписано 184 штрафа на сумму 78 750 рублей. Штрафы приходят на два автомобиля Оксаны Cadillac Escalade и Rolls Royce.

Жена Джигана с декабря получила 184 штрафа за нарушения ПДД
Фото: InstagramInstagram

Основные нарушения - превышение допустимой скорости, пересечение полос и парковка в неположенных местах.

Правда, все штрафы (в основном, они по 500 рублей), вовремя оплачены, и задолженности у Оксаны нет.

Журналисты обратили внимание, что Самойлова зачастую ездит, не пристегнув ремень – этот вывод был сделан из изучения сторис многодетной мамы.

Год назад рэпер Джиган подарил жене Оксане Самойловой автомобиль за 30 млн рублей. Автопарк супругов пополнился лимузином Rolls-Royce Ghost. Стоимость машины на российском рынке составляет от 28 до 35 млн рублей.

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