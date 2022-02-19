Седакова рассказала о «расставании» с Тиммой

В Сети часто появляются сообщении о расставании Анны Седаковой с ее мужем баскетболистом Янисом Тиммой, сообщает Центральная служба новостей. При этом артистка уже три года счастлива в браке. Недавно певица решила высказаться об очередном «расставании» с супругом.
Певица вспомнила статью 2019 года, где говорится о том, что Тимма бросит Анну. Седакова говорит, что они могли расстаться сотни раз.
«Наши монстры в голове провоцировали нас тысячи раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал. Но тогда второй включал суперскорость!» — сообщает Анна Седокова.
По мнению артистки именно в этом и кроется секрет их настоящей любви.