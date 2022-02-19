Седакова рассказала о «расставании» с Тиммой

«Наши монстры в голове провоцировали нас тысячи раз, но мы никогда не сдавались и продолжали бороться друг за друга. Нет, бывало, конечно, что один из нас прекращал. Но тогда второй включал суперскорость!» — сообщает Анна Седокова.