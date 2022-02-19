Казьмина пожаловалась на агрессивных родственников

Семейные проблемы продолжают преследовать Алису Казьмину. Бывшая супруга Андрея Аршавина столкнулась с новой бедой, о которой рассказала журналистам day.ru.

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Едва завершились суды с бывшей свекровью, вследствие чего Алиса с дочерью была вынуждена освободить жилплощадь, как она столкнулась с травлей со стороны собственных родственников.

Девушка сообщила, что родственники издеваются не только над ней, но и над ее дочерью Алисой.

«Алису довели до психоза, ее состояние ужасное, ребенок не спал ночами», – призналась Казьмина.

По словам Казьминой, собственная мать и собственный сын ополчились против девочки, не оставляя ее в покое даже в школе.

Деталями случившегося она делиться не стала. Однако заявила, что требует, чтобы и ее и детей оставили в покое.

«Я хочу спокойно жить с девочками. Я способна дать им все. У меня есть деньги, любовь, ласка. Можно даже красоту вернуть. Им нужна мама. Понимаете? Никто другой им не нужен!»