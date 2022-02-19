Казьмина пожаловалась на агрессивных родственников

Семейные проблемы продолжают преследовать Алису Казьмину. Бывшая супруга Андрея Аршавина столкнулась с новой бедой, о которой рассказала журналистам day.ru.
Едва завершились суды с бывшей свекровью, вследствие чего Алиса с дочерью была вынуждена освободить жилплощадь, как она столкнулась с травлей со стороны собственных родственников.
Девушка сообщила, что родственники издеваются не только над ней, но и над ее дочерью Алисой.
«Алису довели до психоза, ее состояние ужасное, ребенок не спал ночами», – призналась Казьмина.
По словам Казьминой, собственная мать и собственный сын ополчились против девочки, не оставляя ее в покое даже в школе.
Деталями случившегося она делиться не стала. Однако заявила, что требует, чтобы и ее и детей оставили в покое.
«Я хочу спокойно жить с девочками. Я способна дать им все. У меня есть деньги, любовь, ласка. Можно даже красоту вернуть. Им нужна мама. Понимаете? Никто другой им не нужен!»
Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление. На сегодняшний день Алиса продолжает бороться со своей болезнью — аутоиммунным некрозом, который и изуродовал ее лицо. Казьмина надеется исправить все с помощью пластической операции.