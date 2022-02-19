Кушанашвили назвал основателей группы «Руки вверх» ублюдками

Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Братский стол», крайне резко отозвался об основателях группы «Руки вверх» Алексее Потехине и Сергее Жукове – рассказывает «Стархит»
«Два ублюдка, честно», - заявил телеведущий.
«Они возили с собой нарисованные клавиши. Я ездил с ними из города в город, а вы, олухи, покупали билеты. Солисты били по картонке и делали какие-то движения. Картонка подпрыгивала во время выступления, а однажды упала. Позор…», - сообщил Отар Шалвович.
Ранее Кушинашвили резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово» - «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».
При этом, по мнению журналиста, человек с самой незапятнанной репутацией в российском шоу-бизнесе – это певец Леонид Агутин.