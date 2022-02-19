Кушанашвили назвал основателей группы «Руки вверх» ублюдками

«Они возили с собой нарисованные клавиши. Я ездил с ними из города в город, а вы, олухи, покупали билеты. Солисты били по картонке и делали какие-то движения. Картонка подпрыгивала во время выступления, а однажды упала. Позор…», - сообщил Отар Шалвович.