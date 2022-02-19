В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
55 минут назад

Клава Кока и Ургант сняли пародию на Бузову

Ирина Лебедева

Ольга Бузова и Клава Кока раньше были в приятельских отношениях. В январе подружки отдыхали вместе на горнолыжном курорте во Франции. И вдруг Кока выкладывает в интернет ролик, в котором они с явно подвыпившей Бузовой гуляют по Куршевелю. Ольга едва держится на ногах, а потом просто садится прямо в снег.

Клава Кока и Ургант сняли пародию на Бузову
Фото: InstagramInstagram

Клава комментирует: «Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке».

Скандальный ролик начали активно обсуждать в социальных сетях и СМИ, подруги поссорились. Клава уехала из Куршевеля, объяснив поспешный отъезд травмой ноги.

Многие коллеги по цеху в том числе Дима Билан и Алена Водонаева, осудили Коку з то, что она выставила подругу на посмешище, - пишет "Комсомольская Правда".

Сама Бузова комментировать скандал не стала лишь записала для соцсетей видео, в котором ее подписчики усмотрели явный намек на случившееся.

«Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», - сообщила звезда.

А Клава Кока совместно с Иваном Ургантом сняли пародию по мотивам случившегося. В ролике Иван идет по коридору, с трудом удерживая равновесие, а Клава снимает его на телефон.

«Ничего необычного, просто мы идем снимать программу» - говорит Кока.

«Клава Кока, только не выкладывай это никуда», - заплетающимся языком произносит Ургант.

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) получила травму, отдыхая на горнолыжном курорте Куршевель. На одном из спусков она упала со сноуборда. За рентген, по словам певицы, пришлось заплатить 35 тысяч рублей.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители