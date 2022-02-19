Клава Кока и Ургант сняли пародию на Бузову

Ольга Бузова и Клава Кока раньше были в приятельских отношениях. В январе подружки отдыхали вместе на горнолыжном курорте во Франции. И вдруг Кока выкладывает в интернет ролик, в котором они с явно подвыпившей Бузовой гуляют по Куршевелю. Ольга едва держится на ногах, а потом просто садится прямо в снег.

Фото: Instagram Instagram

Клава комментирует: «Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке».

Скандальный ролик начали активно обсуждать в социальных сетях и СМИ, подруги поссорились. Клава уехала из Куршевеля, объяснив поспешный отъезд травмой ноги.

Многие коллеги по цеху в том числе Дима Билан и Алена Водонаева, осудили Коку з то, что она выставила подругу на посмешище, - пишет "Комсомольская Правда".

Сама Бузова комментировать скандал не стала лишь записала для соцсетей видео, в котором ее подписчики усмотрели явный намек на случившееся.

«Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», - сообщила звезда.

А Клава Кока совместно с Иваном Ургантом сняли пародию по мотивам случившегося. В ролике Иван идет по коридору, с трудом удерживая равновесие, а Клава снимает его на телефон.

«Ничего необычного, просто мы идем снимать программу» - говорит Кока.