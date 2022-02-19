Стало известно, какое наследство оставил близким Невзоров

Борис Невзоров, ушедший из жизни от коронавируса на 73-м году жизни, несмотря на известность и звание народного артиста, был небогат. Как он сам рассказывал в 2020 году в интервью «Экспресс газете», основную ценность - большую квартиру в центре Москвы, купленную на собственные средства, ему пришлось продать после скандального развода со второй женой Аллой Пановой.
«Деньги поделили пополам. У меня старые понятия. Когда-то жил с первой женой Мариной в ее квартире. Мне бы в голову такое не пришло - делить недвижимость после развода, судиться: я-то к ней какое имею отношение?! А Алла - другой человек. Мол, раз она вложила деньги в ремонт, то может на половину претендовать. Плюс половина земли на моей даче в Мамонтовке тоже ей теперь принадлежит», - объяснил Невзоров.
Так что на данный момент, как сообщают журналисты «Экспресс Газеты», последней избраннице артиста, Елене Хрипуновой, которая работает бухгалтером в Малом театре и их общей дочери Настеньке, рожденной в 2020 году, остается квартира в Долгопрудном.
«Двухкомнатную квартиру в подмосковном Долгопрудном ей купил. Там и живем», - ранее говорил актер.
Кроме этого, остался еще дом и пол-участка в Мамонтовке. В последнее время Борис Невзоров жил там со своей гражданской супругой Еленой Хрипуновой, чтобы изолироваться из-за пандемии.
Пока неизвестно, как будет происходить раздел загородного имущества. У Невзорова три официальных наследника.
«Мой старший сын Денис с моей первой женой Мариной в Лондоне живут. Давно с ними не общался, так вышло. У Дениса другой отец, все отлично. Чего лезть-то? А Полине, дочке от второго брака, 36. Она - врач-отоларинголог. Растит двоих сыновей, с семьей из Москвы в Адлер переехала».
Третья наследница – маленькая Настя.
Кроме того, у любвеобильного Бориса Георгиевича есть еще и внебрачные дети. Правда, по словам актера, их мамы никогда не претендовали ни на официальное признание отпрысков, ни на денежную помощь со стороны отца.
Невзоров выступал в Малом театре с 2005 года. За все время своей карьеры он снялся более чем в 100 отечественных фильмах и сериалах. В частности, артист исполнил роли в кинокартинах «Дурак», «Майор», «Русь изначальная», «Главный конструктор» и сериалах «Россия молодая», «Игра на выбывание», «София», «Простые истины» и «Моя большая семья».