Стало известно, какое наследство оставил близким Невзоров

Борис Невзоров, ушедший из жизни от коронавируса на 73-м году жизни, несмотря на известность и звание народного артиста, был небогат. Как он сам рассказывал в 2020 году в интервью «Экспресс газете», основную ценность - большую квартиру в центре Москвы, купленную на собственные средства, ему пришлось продать после скандального развода со второй женой Аллой Пановой.

«Деньги поделили пополам. У меня старые понятия. Когда-то жил с первой женой Мариной в ее квартире. Мне бы в голову такое не пришло - делить недвижимость после развода, судиться: я-то к ней какое имею отношение?! А Алла - другой человек. Мол, раз она вложила деньги в ремонт, то может на половину претендовать. Плюс половина земли на моей даче в Мамонтовке тоже ей теперь принадлежит», - объяснил Невзоров.

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Так что на данный момент, как сообщают журналисты «Экспресс Газеты», последней избраннице артиста, Елене Хрипуновой, которая работает бухгалтером в Малом театре и их общей дочери Настеньке, рожденной в 2020 году, остается квартира в Долгопрудном.

«Двухкомнатную квартиру в подмосковном Долгопрудном ей купил. Там и живем», - ранее говорил актер.

Кроме этого, остался еще дом и пол-участка в Мамонтовке. В последнее время Борис Невзоров жил там со своей гражданской супругой Еленой Хрипуновой, чтобы изолироваться из-за пандемии.

Пока неизвестно, как будет происходить раздел загородного имущества. У Невзорова три официальных наследника.

«Мой старший сын Денис с моей первой женой Мариной в Лондоне живут. Давно с ними не общался, так вышло. У Дениса другой отец, все отлично. Чего лезть-то? А Полине, дочке от второго брака, 36. Она - врач-отоларинголог. Растит двоих сыновей, с семьей из Москвы в Адлер переехала».

Третья наследница – маленькая Настя.

Кроме того, у любвеобильного Бориса Георгиевича есть еще и внебрачные дети. Правда, по словам актера, их мамы никогда не претендовали ни на официальное признание отпрысков, ни на денежную помощь со стороны отца.