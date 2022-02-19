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7 минут назад

Стало известно, какое наследство оставил близким Невзоров

Ирина Лебедева

Борис Невзоров, ушедший из жизни от коронавируса на 73-м году жизни, несмотря на известность и звание народного артиста, был небогат. Как он сам рассказывал в 2020 году в интервью «Экспресс газете», основную ценность - большую квартиру в центре Москвы, купленную на собственные средства, ему пришлось продать после скандального развода со второй женой Аллой Пановой.

Стало известно, какое наследство оставил близким Невзоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Деньги поделили пополам. У меня старые понятия. Когда-то жил с первой женой Мариной в ее квартире. Мне бы в голову такое не пришло - делить недвижимость после развода, судиться: я-то к ней какое имею отношение?! А Алла - другой человек. Мол, раз она вложила деньги в ремонт, то может на половину претендовать. Плюс половина земли на моей даче в Мамонтовке тоже ей теперь принадлежит», - объяснил Невзоров.

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Так что на данный момент, как сообщают журналисты «Экспресс Газеты», последней избраннице артиста, Елене Хрипуновой, которая работает бухгалтером в Малом театре и их общей дочери Настеньке, рожденной в 2020 году, остается квартира в Долгопрудном.

«Двухкомнатную квартиру в подмосковном Долгопрудном ей купил. Там и живем», - ранее говорил актер.

Кроме этого, остался еще дом и пол-участка в Мамонтовке. В последнее время Борис Невзоров жил там со своей гражданской супругой Еленой Хрипуновой, чтобы изолироваться из-за пандемии.

Пока неизвестно, как будет происходить раздел загородного имущества. У Невзорова три официальных наследника.

«Мой старший сын Денис с моей первой женой Мариной в Лондоне живут. Давно с ними не общался, так вышло. У Дениса другой отец, все отлично. Чего лезть-то? А Полине, дочке от второго брака, 36. Она - врач-отоларинголог. Растит двоих сыновей, с семьей из Москвы в Адлер переехала».

Третья наследница – маленькая Настя.

Кроме того, у любвеобильного Бориса Георгиевича есть еще и внебрачные дети. Правда, по словам актера, их мамы никогда не претендовали ни на официальное признание отпрысков, ни на денежную помощь со стороны отца.

Умер народный артист России Борис Невзоров

Невзоров выступал в Малом театре с 2005 года. За все время своей карьеры он снялся более чем в 100 отечественных фильмах и сериалах. В частности, артист исполнил роли в кинокартинах «Дурак», «Майор», «Русь изначальная», «Главный конструктор» и сериалах «Россия молодая», «Игра на выбывание», «София», «Простые истины» и «Моя большая семья».

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