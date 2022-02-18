Приставы объяснили арест автопарка Моргенштерна

Автомобили рэпера Алишера Моргенштерна не были арестованы, но вероятно к ним применили обеспечительные меры и их теперь запрещено продавать. Таким образом в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов России прокомментировали «Российской газете» информацию о наложении ограничений на машины исполнителя.

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«В соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в целях понуждения должника к исполнению обязательств судебным приставом может быть вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его имущества», — говорится в официальном комментарии ФССП.

При этом в нем отмечается, что данная мера не является принудительной, имея лишь обеспечительный характер. Запрет на совершение регистрационных действий направлен на сохранность имущества должника до исполнения им требований документа, отметили в ФССП.

«После оплаты задолженности в полном объеме судебный пристав выносит постановление о снятии данного ограничения», — заключили в ведомстве.