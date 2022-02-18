Гузеева пожаловалась на последствие COVID

В прошлом году телеведущая Лариса Гузеева переболела коронавирусом. Болезнь не прошла бесследно. Звезда жалуется, что после COVID-19 страдает потерей волос. Некоторое время ведущая даже не хотела показываться на публике, настолько ей не нравился внешний вид.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вернуть в форму шевелюру ей помог личный парикмахер Александр. В stories Instagram Гузеева частенько хвастается работой стилиста, а в этот раз продемонстрировала, как мастер справляется с ее поредевшими волосами.

«Вот он из ничего делает что-то более-менее приличное. Волосы с ковидом этим все повылезали», — приводит слова знаменитости Тeleprogramma.pro.