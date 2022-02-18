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34 минуты назад

Гузеева пожаловалась на выпадение волос после COVID

Елена Прошина

В прошлом году телеведущая Лариса Гузеева переболела коронавирусом. Болезнь не прошла бесследно. Звезда жалуется, что после COVID-19 страдает потерей волос. Некоторое время ведущая даже не хотела показываться на публике, настолько ей не нравился внешний вид.

Гузеева пожаловалась на последствие COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вернуть в форму шевелюру ей помог личный парикмахер Александр. В stories Instagram Гузеева частенько хвастается работой стилиста, а в этот раз продемонстрировала, как мастер справляется с ее поредевшими волосами.

«Вот он из ничего делает что-то более-менее приличное. Волосы с ковидом этим все повылезали», — приводит слова знаменитости Тeleprogramma.pro.

Ранее телеведущая Яна Чурикова рассказала, что заболела Омикроном. Звезда поставила прививку и теперь переносит болезнь в легкой форме. При этом Яна посетовала, что отдохнуть на больничном ей не удается, т.к. продолжает работать удаленно.

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