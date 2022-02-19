Супруга Моргенштерна объявила о разводе

Блогерша и супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина опубликовала неоднозначный пост в соцсетях. Она заявила о разводе пары.

Фото: Instagram Instagram

«Записали фит. Мы разводимся», – гласит подпись к совместным фотографиям.

Пара поженилась в 2021 году под счастливые улыбки фанатов. А спустя полгода после свадьбы Дилара заявила, что разводится с Моргенштерном.

Тем не менее, на снимках пара устроила пикник в скалистой местности с вином и закусками, страстно обнявшись. Ничто не указывает на скорое расставание.

Зная любовь этой пары к эпатажным заявлениям, не все поклонники восприняли фразу всерьез: «времена идут, а традиции не меняются», «полгода после свадьбы прошло всего», «хайпите?».

Некоторые расстроились: «я запрещаю вам разводиться», «Берегите друг друга», а остальная часть фанатов обрадовалась новому треку: «ура, новая песня».

Пока что пара никак не прокомментировала это заявление.