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1 час назад

Питт подал в суд на Джоли из-за русского бизнесмена

ТК «Звезда»иещё 14

Американские СМИ сообщили, что голливудский актер Брэд Питт обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в том, что она без его ведома продала французскую винодельню Chateau Mirava, которая находилась в их совместно ведении.

Брэд Питт подал в суд на Джоли из-за русского бизнесмена
Фото: ReutersReuters

Как пишет таблоид TMZ, покупателем винодельни стал российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

По словам Питта, Шефлер подорвал его способность управлять винодельней. Актер заявил, что не давал согласия на продажу части совместного имущества и требует от Джоли расторгнуть сделку и возместить ущерб.

Напомним, в мае прошлого года Брэд Питт сумел добиться совместной опеки над шестью общими с Анджелиной Джоли детьми.

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