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28 минут назад

Сябитова рассказала о сексе по договоренности

Елена Прошина

Телеведущая передачи «Давай поженится» Роза Сябитова заявила, что занимается сексом «по договоренности» и не планирует сама выходить замуж. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».

Сябитова рассказала о сексе по договоренности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеведущая рассказала, что живет без мужской поддержки после смерти мужа, так как может быть счастливой сама по себе.

Она подчеркнула, что любит мужчин, но в 60 лет хочет тратить свои ресурсы на себя, свой загородный дом, детей и будущих внуков.

«Мне больше интересно сделать детскую площадку для своих будущих внуков, библиотеку и тренажёрный зал для своих внуков, чем заниматься каким-то мужчиной, с ним знакомиться, решать вопросы с его бывшими, внуками, детьми. Зачем мне усложнять себе жизнь? Секс у меня регулярный, по договорённости. Как делают это все женщины, то есть у меня активная сексуальная жизнь. И для этого мне замуж не надо выходить», - сказала Сябитова.

Она пояснила, что для регулярного секса по договоренности у нее есть друг, «которого в все устраивает».

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