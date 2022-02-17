Сябитова рассказала о сексе по договоренности

«Мне больше интересно сделать детскую площадку для своих будущих внуков, библиотеку и тренажёрный зал для своих внуков, чем заниматься каким-то мужчиной, с ним знакомиться, решать вопросы с его бывшими, внуками, детьми. Зачем мне усложнять себе жизнь? Секс у меня регулярный, по договорённости. Как делают это все женщины, то есть у меня активная сексуальная жизнь. И для этого мне замуж не надо выходить», - сказала Сябитова.