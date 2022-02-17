Сябитова рассказала о сексе по договоренности

Телеведущая передачи «Давай поженится» Роза Сябитова заявила, что занимается сексом «по договоренности» и не планирует сама выходить замуж. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Алена, блин».
Телеведущая рассказала, что живет без мужской поддержки после смерти мужа, так как может быть счастливой сама по себе.
Она подчеркнула, что любит мужчин, но в 60 лет хочет тратить свои ресурсы на себя, свой загородный дом, детей и будущих внуков.
«Мне больше интересно сделать детскую площадку для своих будущих внуков, библиотеку и тренажёрный зал для своих внуков, чем заниматься каким-то мужчиной, с ним знакомиться, решать вопросы с его бывшими, внуками, детьми. Зачем мне усложнять себе жизнь? Секс у меня регулярный, по договорённости. Как делают это все женщины, то есть у меня активная сексуальная жизнь. И для этого мне замуж не надо выходить», - сказала Сябитова.
Она пояснила, что для регулярного секса по договоренности у нее есть друг, «которого в все устраивает».