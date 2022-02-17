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40 минут назад

Яна Чурикова заразилась коронавирусом

runews24.ru

Яна Чурикова рассказала, что тоже столкнулась с COVID-19. Тем не менее, Яна не жалеет о сделанной ранее прививке. Она помогает телеведущей переносить болезнь на ногах, хотя и работает она сейчас удалённо.

Яна Чурикова заразилась коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своём микроблоге Яна Чурикова рассказала, что уже начала было думать что она бессмертная. С коронавирусом она столкнулась впервые за 2 года. Симптомов у телеведущей не так много, но некоторые неприятные последствия, по её словам, всё же проявились.

«Неприятный такой синусит. Глотать больно из-за носоглотки. Тяжелая голова. Температура к вечеру пару дней была 37.2». - рассказала телеведущая.

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