Яна Чурикова заразилась коронавирусом

Яна Чурикова рассказала, что тоже столкнулась с COVID-19. Тем не менее, Яна не жалеет о сделанной ранее прививке. Она помогает телеведущей переносить болезнь на ногах, хотя и работает она сейчас удалённо.

В своём микроблоге Яна Чурикова рассказала, что уже начала было думать что она бессмертная. С коронавирусом она столкнулась впервые за 2 года. Симптомов у телеведущей не так много, но некоторые неприятные последствия, по её словам, всё же проявились.