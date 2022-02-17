Банщик Сергей раскрыл особенность Волочковой

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей рассказал, что артистка ”органически" не любит детей и не желает общаться со своей единственной дочерью, пишет “Экспресс-газета”.
Ранее Волочкова рассказала свою версию отношений с управляющим банным комплексом в Подмосковье Сергеем и объяснила причины расставания с ним. По ее словам, она не рассматривала эти отношения как серьезные. Однако отдых на Мальдивах, куда пара летала на зимних каникулах, она считает незабываемым. Его не омрачило даже то, что артистка сама оплачивала все расходы, включая вино и сигареты ее бойфренда. Отдых, по словам Волочковой, вылился примерно в 2 млн рублей. После возвращения с каникул пара рассталась. Как объяснила Волочкова, она не захотела поселить у себя дома маленького сына Сергея. Кроме того, балерина обвинила бывшего возлюбленного в том, что он “поймал звезду” и тоже захотел популярности.
Сергей, в свою очередь, обвинил балерину в нелюбви к детям.
«Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло”, - считает Сергей.
По его словам, он не представляет, как можно несколько лет.
“Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей. Мне не зря сначала казалось, что это какое-то переигрывание, когда она с сыном моим общается», — добавил бывший возлюбленный Волочковой.