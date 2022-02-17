Банщик Сергей раскрыл особенность Волочковой

Ранее Волочкова рассказала свою версию отношений с управляющим банным комплексом в Подмосковье Сергеем и объяснила причины расставания с ним. По ее словам, она не рассматривала эти отношения как серьезные. Однако отдых на Мальдивах, куда пара летала на зимних каникулах, она считает незабываемым. Его не омрачило даже то, что артистка сама оплачивала все расходы, включая вино и сигареты ее бойфренда. Отдых, по словам Волочковой, вылился примерно в 2 млн рублей. После возвращения с каникул пара рассталась. Как объяснила Волочкова, она не захотела поселить у себя дома маленького сына Сергея. Кроме того, балерина обвинила бывшего возлюбленного в том, что он “поймал звезду” и тоже захотел популярности.