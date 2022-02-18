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47 минут назад

Михаилу Шуфутинскому запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

runews24.ruиещё 2

Исполнитель хита «3 сентября» должен был выступить во Дворце спорта в Киеве с программой «За милых дам, или 30 лет спустя». Однако Государственная пограничная служба Украины предупредила, что не пустит шансонье в страну. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на спикера ведомства Андрея Демченко.

Шуфутинскому запретили въезд на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда на Украину пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска», - добавил Андрей Демченко.

Сам Михаил Шуфутинский пока данную информацию не прокомментировал.

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