Шуфутинскому запретили въезд на Украину

Исполнитель хита «3 сентября» должен был выступить во Дворце спорта в Киеве с программой «За милых дам, или 30 лет спустя». Однако Государственная пограничная служба Украины предупредила, что не пустит шансонье в страну. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на спикера ведомства Андрея Демченко.