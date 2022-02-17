Сябитова рассказала о конфликтах с Гузеевой на «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова поделилась подробностями отношений с коллегой по шоу «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой.
Сябитова и Гузеева дружат уже много лет. По словам известной свахи, между коллегами никогда не возникало конфликтов, потому что они очень тонко друг друга чувствуют. Однажды актриса призналась, что уважает соведущую за ее особенный характер.
«Лариска однажды сказала: "Роз, за что я тебя уважаю, ты наглая московская татарка". Она имела в виду, что я очень тонко ее чувствовала. Я ей сразу дала понять и всячески ей это доказывала, что ради нее... Она для меня центр и она для меня всегда главная. Она всегда будет сидеть в центре, потому что это ее место, и никто это место никогда не должен занять, по крайней мере, при мне», — рассказала Сябитова в интервью Алене Жигаловой.
Телеведущая призналась, что всегда будет помогать Гузеевой. Кроме того, заслуженной артистке РФ простительны любые слова, и даже обидные, в сторону своей коллеги. Сябитова объяснила это условием сценария передачи на Первом канале.
По словам свахи, у ведущих есть подсказки для передачи «Давай поженимся!», которыми они пользуются во время съемок. Сябитова к каждому выпуску готовит народные мысли, последние тренды, анекдоты про семью и про тещу.