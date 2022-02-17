Сябитова рассказала о конфликтах с Гузеевой на «Давай поженимся!»

«Лариска однажды сказала: "Роз, за что я тебя уважаю, ты наглая московская татарка". Она имела в виду, что я очень тонко ее чувствовала. Я ей сразу дала понять и всячески ей это доказывала, что ради нее... Она для меня центр и она для меня всегда главная. Она всегда будет сидеть в центре, потому что это ее место, и никто это место никогда не должен занять, по крайней мере, при мне», — рассказала Сябитова в интервью Алене Жигаловой.