Жену Павла Воли похитили из-за бизнеса отца

Супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева впервые рассказала, как в детстве стала жертвой киднеппинга. Известная гимнастка призналась, что причиной похищения стал бизнес отца Альберта Утяшева. Девочку увезли за много километров от дома, но она смогла сбежать самостоятельно — помогли неравнодушные жители деревни и хорошая гимнастическая подготовка.

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В интервью Ирине Шихман Утяшева призналась, что её отец долгое время работал обычным учителем истории и литературы, занимая пост заместителя директора кооперативного техникума. Но потом мужчина решил заняться бизнесом, набрал кредитов и открыл своё дело. Какое-то время бизнес был успешным, поэтому девочку возили в школу и из школы на машине с личным водителем. Однажды водитель, который постоянно приезжал за Ляйсан, сменился. Мужчина объяснил, что прежний водитель заболел, а потом сообщил, что сейчас они «поедут к папе». К тому времени девочка ещё ни разу не ездила к отцу на работу, поэтому почти не удивилась, что поездка затянулась. Но в ауле, где оказалась Ляйсан, её отца не было.

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«Мне говорят: "Подождёшь здесь папу". Я жду папу, папа не приходит. У меня длинная была косичка. Говорят: "Слушай, а можно мы тебе уважительно косичку отстрижём? Ну, папа чтобы приехал". Отрезают косичку. Я поплакала немножко, мне дали гречку — я её поела», — рассказала Утяшева.

Позднее в комнату, где сидела девочка, вошла пожилая женщина. Она одними глазами показала на окошко, кивнула и вышла. Ляйсан поняла намёк. В то время она уже занималась гимнастикой, поэтому смогла покинуть дом через форточку и добежать до трассы, где её подобрал «хороший дяденька на фуре». И только от дальнобойщика Утяшева узнала, где она оказалась — похитители увезли ребёнка из Волгограда под Воронеж, преодолев более 500 км.

Через некоторое время родители Ляйсан развелись — она сама уговорила мать уйти из-за частых алкогольных скандалов в семье. А бизнес Альберта Утяшева в итоге прогорел.