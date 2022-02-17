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43 минуты назад

МакSим рассказала о ссорах с Егором Кридом из-за песни

Газета.Ru

Певица МакSим (Марина Максимова) призналась, что при первой встрече с Егором Кридом для записи совместного трека ругалась с ним 15 минут подряд. Об этом пишет официальная группа певицы в VK.

МакSим рассказала о ссорах с Егором Кридом
Фото: МакSим | Певица Максим/VKМакSим | Певица Максим/VK

«Когда мы только встретились первые 15 минут как две творческие личности, мы так сильно ругались, что окружающие помощники прилипли к стенам и молчали», — вспомнила Максимова.

Она также добавила, что ссора кончилась благодаря «мужскому» поступку Крида. Он подошел к МакSим, обнял ее и предложил перестать ругаться. После этого Максимова призналась, что «растаяла» от такого обращения.

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