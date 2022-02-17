МакSим рассказала о ссорах с Егором Кридом

Певица МакSим ( Марина Максимова ) призналась, что при первой встрече с Егором Кридом для записи совместного трека ругалась с ним 15 минут подряд. Об этом пишет официальная группа певицы в VK.

«Когда мы только встретились первые 15 минут как две творческие личности, мы так сильно ругались, что окружающие помощники прилипли к стенам и молчали», — вспомнила Максимова.

Она также добавила, что ссора кончилась благодаря «мужскому» поступку Крида. Он подошел к МакSим, обнял ее и предложил перестать ругаться. После этого Максимова призналась, что «растаяла» от такого обращения.