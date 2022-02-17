Малахов прервал съемки ради выступления Валиевой

Телеведущий Андрей Малахов прервал съемки своего шоу, чтобы в прямом эфире посмотреть на выступление фигуристки Камилы Валиевой с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом рассказала продюсер Василина Михайловская в Instagram.
Она отметила, что тогда все присутствующие очень волновались и болели за 15-летнюю спортсменку.
«Мне кажется, что мы боялись даже дышать, чтобы только не помешать ей своим волнением…», — отметила Михайловская.
Напомним, что 15 февраля российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова выступили в короткой программе личного турнира на ОИ-2022. Валиева взяла первое место, получив за прокат 82,16 балла. Щербакова заняла второе место (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова заняла четвертое место с суммой оценок в 74,60 балла.
17 февраля Валиева упала во время исполнения произвольной программы на тренировке. Спортсменка упала с четверного тулупа при исполнении каскада, а после в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной Константина Выборнова покинула лед.