Малахов прервал съемки ради выступления Валиевой

Телеведущий Андрей Малахов прервал съемки своего шоу, чтобы в прямом эфире посмотреть на выступление фигуристки Камилы Валиевой с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом рассказала продюсер Василина Михайловская в Instagram.

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Она отметила, что тогда все присутствующие очень волновались и болели за 15-летнюю спортсменку.

«Мне кажется, что мы боялись даже дышать, чтобы только не помешать ей своим волнением…», — отметила Михайловская.

Напомним, что 15 февраля российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова выступили в короткой программе личного турнира на ОИ-2022. Валиева взяла первое место, получив за прокат 82,16 балла. Щербакова заняла второе место (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова заняла четвертое место с суммой оценок в 74,60 балла.