Внук нашел подарок для Пугачевой на блошином рынке

Сын Кристины Орбакайте, тот, что от Руслана Байсарова, приготовил для бабушки необычный подарок, о чем рассказал в Instagram. Он нашел на рынке плакат с ее фотографией.

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«Я рассматривал советские постеры из журналов и нашел двусторонний постер Аллы. Там красивый портрет, а с другой стороны много фотографий и интервью», – говорит он.

Речь о Дени Байсарове. Его Орбакайте родила от бизнесмена из Чечни Руслана Байсарова. Молодой человек фанат искусства и арт-объектов. Он долгое время жил в Лондоне, а теперь занимается проектами в Москве, в том числе организует необычные стильные вечеринки.