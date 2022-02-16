Мамаев решил оставить бывшую жену без имущества

Футболист Павел Мамаев подал иск о разделе совместно нажитого с бывшей супругой Аланой Мамаевой имущества, так как считает, что она расходовала его в ущерб интересам семьи, самостоятельно при этом ничего не зарабатывая. Выдержки из искового заявления бывшего супруга Алана Мамаева опубликовала на своей странице в Instagram.

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«Прошу суд произвести раздел имущества, отступив от начала равенства долей супругов, исходя из заслуженного внимания интереса одного из супругов, в частности, учитывая, что Ответчик не получал доходов по неуважительным причинам и расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи», — говорится, в частности, в иске.

Также Мамаев отмечает, что в ущерб семейным интересам его экс-супруга тратила деньги на пластические операции общей стоимостью около 3-4 млн рублей. Кроме того, по словам футболиста, Мамаева за его счёт оплачивала работу своего YouTube-канала (15 выпусков стоимостью около 300 тысяч рублей каждый). По подсчетам Мамаева, было потрачено более 7,5-8,5 млн рублей.

В иске он, в частности, просит признать за ним право собственности на автомобили Range Rover и Bentley Continental, которые в настоящее время зарегистрированы на имя Аланы.