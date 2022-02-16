В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
26 минут назад

Мамаев решил оставить бывшую жену без имущества

Елена Прошина

Футболист Павел Мамаев подал иск о разделе совместно нажитого с бывшей супругой Аланой Мамаевой имущества, так как считает, что она расходовала его в ущерб интересам семьи, самостоятельно при этом ничего не зарабатывая. Выдержки из искового заявления бывшего супруга Алана Мамаева опубликовала на своей странице в Instagram.

Мамаев решил оставить бывшую жену без имущества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошу суд произвести раздел имущества, отступив от начала равенства долей супругов, исходя из заслуженного внимания интереса одного из супругов, в частности, учитывая, что Ответчик не получал доходов по неуважительным причинам и расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи», — говорится, в частности, в иске.

Также Мамаев отмечает, что в ущерб семейным интересам его экс-супруга тратила деньги на пластические операции общей стоимостью около 3-4 млн рублей. Кроме того, по словам футболиста, Мамаева за его счёт оплачивала работу своего YouTube-канала (15 выпусков стоимостью около 300 тысяч рублей каждый). По подсчетам Мамаева, было потрачено более 7,5-8,5 млн рублей.

В иске он, в частности, просит признать за ним право собственности на автомобили Range Rover и Bentley Continental, которые в настоящее время зарегистрированы на имя Аланы.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева через суд потребовала разделить приобретённое в период брака с Павлом Мамаевым, но в тайне от неё имущество стоимостью почти 500 млн руб.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители