Иосиф Пригожин в беседе с журналом «Секрет фирмы» отреагировал на травлю украинской рэп-исполнительницы Алины Паш в Незалежной из-за посещения ею в 2015 году Крыма. По мнению продюсера, подобное является идиотизмом и происходит из-за ненависти к успешным людям.

На днях Паш внесли в печально известную базу «врагов» Украины «Миротворец». Авторы сайта посчитали, что ее приезд в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых является «сознательным нарушением госграницы Незалежной». В адрес певицы и ее близких стали поступать угрозы.

Сегодня, 16 февраля, Паш в своем Instagram-аккаунте сообщила, что отказывается участвовать в Евровидении, несмотря на победу в национальном отборе. В качестве причин своего решения она назвала отсутствие ресурсов и желания «противостоять всей этой атаке и натиску, взломам соцсетей, угрозам и неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, забывшие о достоинстве каждого гражданина Украины».

Пригожин заявил, что не знаком с творчеством Паш, но уверен, что подобные истории происходят из-за желания одних людей напакостить другим — более известным и успешным.

«Мы говорим о толерантности, гуманизме... Но главная цель сегодня у людей — отравить жизнь другому, вот и все. Алчность, зависть, ненависть по отношению к успешным людям. То есть успешные люди сегодня, скорее, вызывают раздражение, и это трагедия», — приводит «Секрет фирмы» слова Пригожина.

По его словам, неправильным является и то, что украинцы не дают своим согражданам спокойно посещать Крым.

«Что делать простым гражданам? Им куда ездить-то? Сочи всех не выдержит. Понимаете, в чем уникальность ситуации? По закону украинцам не запрещено ездить в Крым. Но при этом все равно одни украинцы запрещают пользоваться полуостровом другим украинцам. И это идиотизм», — подчеркнул Пригожин.