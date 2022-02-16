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35 минут назад

Сати Казанова сообщила о планах эмигрировать

Елена Прошина

Певица Сати Казанова заявила, что планирует переехать в Италию. В интервью порталу WMJ она рассказала, что пока из-за работы большую часть времени проводит в Москве, но со временем рассчитывает все больше становиться независимой от России.

Сати Казанова сообщила о планах эмигрировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2017 году Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, что и привело певицу к мыслям об эмиграции. По ее словам, планы по переезду у нее появились давно, но из-за работы пока этого сделать не получалось. Супруги до сих пор проживали в Москве, хотя в Италии у них имеется свой дом.

Однако в будущем Казанова намерена «все больше становиться независимой территориально от России» и окончательно эмигрировать на родину мужа.

«У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты — все это связано пока еще в большей степени с Россией. Но если вы заметили, я часто употребляю слово "пока", что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет», — сказала Казанова.

О планах по эмиграции из России певица уже объявляла в 2019 году. Тогда она заявляла, что «хочет не просто жить, а смаковать» и Италия подходит для этих целей лучше всего.

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