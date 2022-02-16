Пригожин отреагировал на травлю Алины Паш из-за Крыма

Украинская рэп-исполнительница Алина Паш, которая выиграла национальный отбор на Евровидение, отказалась ехать на конкурс из-за травли. Её внесли на сайт «Миротворец» из-за посещения Крыма, а теперь стали угрожать.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению российского продюсера Иосифа Пригожина, подобное происходит из-за ненависти к успешным людям. Он назвал идиотизмом то, что некоторые украинцы запрещают своим согражданам приезжать в Крым.

Видео дня

Сегодня Алина Паш сообщила в Instagram, что отказывается участвовать в Евровидении, несмотря на победу в национальном отборе. По словам рэперши, у неё нет армии пиарщиков, менеджеров и юристов, чтобы противостоять «всей этой атаке и натиску», взломам соцсетей и угрозам.

«Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжёлым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение», — написала артистка.

13 февраля Алина Паш оказалась в списке украинского сайта «Миротворец». В печально известную базу «врагов» Украины 28-летняя певица попала из-за того, что в 2015 году приехала в Крым на свадьбу знакомых. Тогда полуостров уже был частью России. «Миротворец» счёл это «сознательным нарушением государственной границы Украины». В итоге певица и её близкие стали получать угрозы.

По словам Иосифа Пригожина, он незнаком с творчеством Алины Паш, но уверен, что подобные истории происходят из-за желания одних людей напакостить другим — более известным и успешным.

«Мы говорим о толерантности, гуманизме... Но главная цель сегодня у людей — отравить жизнь другому, вот и всё. Алчность, зависть, ненависть по отношению к успешным людям. То есть успешные люди сегодня, скорее, вызывают раздражение, и это трагедия», — сказал продюсер в беседе с «Секретом».

Говоря о попадании Паш в базу «Миротворца», Пригожин заявил, что неправильно, когда украинцы не дают своим согражданам спокойно посещать Крым.

«Что делать простым гражданам? Им куда ездить-то? Сочи всех не выдержит. Понимаете, в чём уникальность ситуации? По закону украинцам не запрещено ездить в Крым. Но при этом всё равно одни украинцы запрещают пользоваться полуостровом другим украинцам. И это идиотизм», — добавил продюсер.