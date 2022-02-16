Дарья Донцова рассказала о борьбе с тяжелым недугом

Автор детективов никогда не скрывала, что страдала онкологией. Рак писательнице диагностировали много лет назад, и на лечение ушли долгие годы. Она перенесла 18 курсов химиотерапии и четыре операции.

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С тех пор Дарья Донцова постоянно проходит обследование, тщательно следя за любыми изменениями в организме. Но, похоже, проблема вернулась. Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

«Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас», - сказала Дарья Донцова.